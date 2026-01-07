Bub bei Sturz aus erstem Stock in Wien leicht verletzt

Von: apa

Ein Sechsjähriger ist am Dreikönigstag in der Früh in Wien-Margareten aus dem ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt und leicht verletzt worden. Der Bub wurde mit Prellungen und Abschürfungen zur weiteren Abklärung in ein Spital gebracht, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein Zeuge hatte das Kind gegen 8.00 Uhr am offenen Gangfenster des Mehrparteienhauses in der Schönbrunner Straße bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Während er noch telefonierte, stürzte der Bub ab.

Das Kind wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Es gibt eine Anzeige wegen Vernachlässigung der Pflege, Erziehung oder Beaufsichtigung (Paragraf 199 Strafgesetzbuch), erläuterte Polizeisprecherin Irina Steirer auf APA-Nachfrage. Der Sechsjährige dürfte allein am Gang gewesen sein.