Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bub bei Sturz aus erstem Stock in Wien leicht verletzt
Mit Prellungen und Abschürfungen ins Spital gebracht

Bub bei Sturz aus erstem Stock in Wien leicht verletzt

Mittwoch, 07. Januar 2026 | 11:00 Uhr
Mit Prellungen und Abschürfungen ins Spital gebracht
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
Schriftgröße

Von: apa

Ein Sechsjähriger ist am Dreikönigstag in der Früh in Wien-Margareten aus dem ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt und leicht verletzt worden. Der Bub wurde mit Prellungen und Abschürfungen zur weiteren Abklärung in ein Spital gebracht, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein Zeuge hatte das Kind gegen 8.00 Uhr am offenen Gangfenster des Mehrparteienhauses in der Schönbrunner Straße bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Während er noch telefonierte, stürzte der Bub ab.

Das Kind wurde von der Berufsrettung Wien versorgt und ins Krankenhaus eingeliefert. Es gibt eine Anzeige wegen Vernachlässigung der Pflege, Erziehung oder Beaufsichtigung (Paragraf 199 Strafgesetzbuch), erläuterte Polizeisprecherin Irina Steirer auf APA-Nachfrage. Der Sechsjährige dürfte allein am Gang gewesen sein.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Kommentare
74
Immer mehr Autos ohne technische Inspektion auf den Straßen
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Kommentare
61
Gemeinde räumt Versäumnisse nach Feuer in Crans-Montana ein
Wildcamper in Südtirol im Visier
Kommentare
57
Wildcamper in Südtirol im Visier
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Kommentare
57
Keine U-Haft für Barbetreiber nach Schweizer Brandinferno
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Kommentare
46
Immer dreistere Fälle von Diebstahl in Bozen
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 