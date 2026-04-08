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Versorgt und in ein Spital geflogen

Bub in Wien von Klettergerüst gestürzt und schwer verletzt

Mittwoch, 08. April 2026 | 09:50 Uhr
Versorgt und in ein Spital geflogen
APA/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL
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Von: apa

Ein Elfjähriger ist am Dienstagabend in Wien-Donaustadt rund vier Meter von einem Klettergerüst mit Rutsche gestürzt und schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich gegen 18.00 Uhr bei der Ilse-Buck-Straße in der Seestadt, berichtete Andreas Huber, Sprecher der Wiener Berufsrettung. Das Kind wurde notfallmedizinisch versorgt und mit Verdacht auf Verletzung der Wirbelsäule und auf weitere innere Verletzungen mit dem Wiener Rettungshubschrauber in ein Spital geflogen.

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