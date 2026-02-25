Bub stirbt nach Unfall mit Pferd in Tirol

Von: apa

Ein siebenjähriger Bub ist am Dienstag nach einem Unfall mit einem Pferd im Osttiroler Assling in der Innsbrucker Klinik gestorben. Der Unfall, dessen Hergang noch weitgehend unklar war, hatte sich bereits am Sonntag ereignet, berichtete die Polizei am Mittwoch. Ein Passant hatte das Kind, seinen ebenfalls schwer verletzten 42-jährigen Vater und ein “herrenloses Pferd” am Nachmittag im Bereich der Pustertaler Höhenstraße entdeckt und die Rettungskräfte verständigt, hieß es.

Der Bub wurde an der Unfallstelle reanimiert. Zwei Tage später erlag er schließlich in der Klinik seinen schweren Verletzungen. Die Exekutive führte indes noch Ermittlungen zum Unfallhergang. Der Vater des verstorbenen Kindes soll der Besitzer des Pferdes sein.

Der Mann konnte aufgrund seiner schweren Verletzungen bisher noch nicht befragt werden, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Daher gebe es keine direkten Zeugen des Unfalls.