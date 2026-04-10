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Der Wal atmet, reagiert aber nicht mehr auf Boote

Buckelwal Timmy hat weitere Nacht überlebt

Freitag, 10. April 2026 | 09:38 Uhr
Der Wal atmet, reagiert aber nicht mehr auf Boote
APA/APA/dpa/Philip Dulian
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Von: APA/dpa

Der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal hat eine weitere Nacht überlebt. Die Lage des Tieres sei unverändert, sagte der Sprecher des Schweriner Umweltministeriums, Claus Tantzen. “Er atmet noch”, bestätigte er. Außerdem soll der Wal in der Nacht leichte Aktivitäten gezeigt haben. Am Vormittag werde besprochen, was weiter unternommen werde. “Ich gehe davon aus, dass wir das Tier weiter in Ruhe lassen, wie wir es die letzten Tage gemacht haben”, so Tantzen.

Fachleuten zufolge liegt das Tier im Sterben. Der Wal reagiere nicht mehr auf Boote, was laut Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland ein Zeichen für den Sterbeprozess sei.

Am Dienstag hatte Umweltminister Till Backhaus (SPD) auf Grundlage eines wissenschaftlichen Gutachtens entschieden, den Wal in Ruhe sterben zu lassen. Diese Entscheidung wird auch von dem International Whaling Commission Strandings Expert Panel (IWC SEP) unterstützt. Es betonte auch, dass das Tier durch weitere Rettungsversuche nur mehr leiden würde.

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