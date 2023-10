Bücherpaket und Konzept für strukturierten Erste-Hilfe-Unterricht an Südtirols Schulen

Bozen – Seit vielen Jahren setzt sich das Weiße Kreuz für eine Breitenausbildung in Erster Hilfe an Südtirols Schulen ein. Mit einem eigenen Bücherpaket und dazugehörigem Unterrichtskonzept soll nun ein strukturierter Erste-Hilfe-Unterricht an der Grund- und Mittelschule ermöglicht werden. Unterstützt wird das Projekt dabei von der deutschen Bildungsdirektion.

„Es ist ein Kernauftrag des Landesrettungsvereins, den Erste-Hilfe-Gedanken in der Bevölkerung zu verbreiten. Allen voran Kinder und Jugendliche sind hier eine wichtige Zielgruppe und bedürfen hierfür besondere Aufmerksamkeit“ leitet Präsidentin Barbara Siri die Pressekonferenz am Sitz des Weißen Kreuzes ein. Obwohl es über das ganze Jahr viele Projekte und Veranstaltungen mit Kindern gibt, möchte man jetzt einen Sprung nach vorne machen und einen strukturierten Erste-Hilfe-Unterricht an den Schulen einführen.

Die Grundlage dafür bildet ein Bücherpaket, welches vom Weißes Kreuz gemeinsam mit der Kinderbuchautorin Isabell Halbeisen entwickelt wurde und von der deutschen Bildungsdirektion gefördert und pädagogisch begleitet wird. „Wir wissen, dass es in einigen Schulen bereits eigenständige Programme für Erste Hilfe gibt, die wir vielerorts auch begleiten. Nun gilt es diese Bemühungen aber zu konzentrieren und in einen einheitlichen Fachunterricht zu bringen“, erklärt Direktor Ivo Bonamico.

Das Bücherpaket sieht zwei Basisbücher sowie ein individuelles Arbeitsheft für jede Schulstufe von der dritten Klasse Grundschule bis zur ersten Klasse Mittelschule vor. Den Lehrkräften steht ein Lösungsheft zur Verfügung, mit welchem die Ergebnisse abgeglichen werden können. Integriert werden soll der Unterricht dabei in den Kernunterricht – und zwar in den fächerübergreifenden Lernbereich Gesellschaftliche Bildung. Dieser zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche zu mündiger und verantwortungsvoller Teilhabe in der Gemeinschaft zu befähigen und bietet deshalb die idealen Rahmenbedingungen. Ergänzt werden soll der Erste-Hilfe-Unterricht durch eine abschließende, praktische Einheit durch Instruktoren des Weißen Kreuzes.

Starten wird das Pilotprojekt bereits im Januar 2024 in rund 20 ausgewählten Grundschulen. „Nach einer Evaluierung durch das Weiße Kreuz und der deutschen Bildungsdirektion ist die Ausweitung auf alle Grund- und Mittelschulen im Schuljahr 2024/25 das gemeinsame Ziel“, bestätigt auch der Landesrat für deutsche Bildung Philipp Achammer, der bei der Pressekonferenz zugegen war und sich von diesem Konzept überzeugt zeigt. „Durch das Bücherpaket und die praktische Begleitung durch das Weiße Kreuz erhalten unsere Lehrkräfte ein wertvolles Instrument und eine kompetente Rückendeckung, um dieses wichtige Thema im Unterricht zu verankern“, bestätigt Achammer und unterstreicht die Unterstützung der deutschen Bildungsdirektion.

Inhaltlich bieten die Bücher eine Übersicht vom Ablauf der Rettungskette, dem richtigen Absetzen des Notrufs bis hin zu den korrekten Maßnahmen bei gängigen Verletzungs- und Erkrankungsmustern. Für die spannende Verbindung zwischen den Lerninhalten und den Lesegeschichten konnte erneut die diplomierte Kinder- und Jugendbuchautorin Isabella Halbeisen gewonnen werden. Sie war selbst über viele Jahre als freiwillige Rettungssanitäterin beim Weißen Kreuz tätig und konnte bereits vor einigen Jahren ein Erste-Hilfe-Buch für Kinder gemeinsam mit dem Landesrettungsverein veröffentlichen.

Obwohl die Konzeptphase nur mit der deutschen Bildungsdirektion erarbeitet wurde, ist es das Ziel des Weißen Kreuzes auch den italienischen- und ladinischsprachigen Schulen das Bücherpaket zugänglich zu machen. Eine italienische Fassung des Basisbuches liegt bereits vor, eine ladinische Ausgabe soll demnächst realisiert werden. Die gesamte Pilotphase wird über die Zuweisungen der fünf Promille aus der Einkommenssteuer an das Weiße Kreuz finanziert.