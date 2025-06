Büroeinbruch in Bozen

Maskierte Täter klettern in den zweiten Stock

Von: luk

Bozen – In der Bozner Pfarrhofstraße sind unbekannte Täter in mehrere Büros eingebrochen. Dabei erbeuteten sie mehrere Tausend Euro in Form von Bargeld, Stempelmarken und technischen Geräten.

Laut der Zeitung Alto Adige benutzten die Einbrecher eine lange Leiter, um in den zweiten Stock zu gelangen. Dort brachen sie ein Eisengitter auf und drangen über ein Fenster in die Büroräumlichkeiten ein.

Die beiden Einbrecher waren in weiße Schutzanzüge gekleidet und vermummt. Eine Überwachungskamera filmte sie dabei.