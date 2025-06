Bischof Muser ruft zum Einsatz für das Miteinander auf

Von: luk

Bozen – Mit einem festlichen Gottesdienst und einer feierlichen Prozession durch die Innenstadt wurde heute (22. Juni 2025) in Bozen das Fronleichnamsfest gefeiert. Bischof Ivo Muser knüpfte in seiner Predigt an die Erfahrungen seines derzeit laufenden Pastoralbesuchs an und rief dazu auf, das Miteinander in der Stadt aktiv mitzugestalten: Bozen brauche Menschen, die Verantwortung übernehmen und Hoffnung stiften.

Mehrere hundert Gläubige haben heute Vormittag gemeinsam mit Bischof Muser das Fronleichnamsfest im Bozner Dom gefeiert. Nach der Messe zog die Prozession mit dem Allerheiligsten durch die Straßen der Altstadt.

In seiner Predigt betonte der Bischof, wie wichtig es sei, Verantwortung zu übernehmen – für die Menschen, für das Zusammenleben, für das Leben in der Stadt. „Gerade in einer Zeit voller Unsicherheiten brauchen wir Menschen, die hinschauen, sich kümmern, helfen und Hoffnung geben“, sagte Muser. Die Kirche dürfe sich nicht auf sich selbst zurückziehen, sondern solle sich offen und engagiert in die Gesellschaft einbringen.

Ein zentrales Thema der Predigt war der seit Herbst 2024 laufende Pastoralbesuch in Bozen: „Mein Pastoralbesuch hier in Bozen ist mir persönlich sehr wichtig. Es handelt sich um die Landeshauptstadt und damit um ein Fünftel der Menschen in unserer Diözese. In den vergangenen Monaten bin ich vielen Pfarrgemeinden und kirchlichen Gruppen begegnet: Priestern, Diakonen, Ordensleuten, Pfarrgemeinderäten, Ministrantinnen und Ministranten, Caritasgruppen, Mitgliedern der Vinzenzkonferenz, Missionsgruppen, der Kolpingsfamilie, den Verantwortlichen des Jugenddienstes – Menschen, die mit großem Engagement dafür sorgen, dass unsere Pfarreien lebendig bleiben. Diese Gespräche zeigen mir, wie viel Zusammenhalt und Einsatz in unserer Stadt spürbar ist – und wie sehr wir als Kirche gerufen sind, zum Leben in Bozen beizutragen.“

Ein sichtbares Zeichen für Vielfalt und Zusammenarbeit waren auch die Samenkörner, die Gläubige aus allen Pfarreien Bozens zum Altar brachten – als Symbol der Verbundenheit und der Hoffnung, dass Neues wachsen kann.

Die diesjährige Fronleichnamsfeier in Bozen war Teil des diözesanen Programms zum Heiligen Jahr 2025, das Papst Franziskus unter das Leitwort Hoffnung gestellt hat.

Fest beim Pastoralzentrum

Nach der Prozession erwartet die Teilnehmenden zu Mittag ein gemeinsames Fest auf dem Platz vor dem Pastoralzentrum. Ab etwa 13.15 Uhr berichten drei Gäste im Saal des Pastoralzentrums aus ihrer Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenslagen: Margret Bergmann (Südtiroler Ärzte für die Welt), Don Giorgio Gallina (Gefängnisseelsorger) und Gabriele Guatteri (Sozialpädagoge). Zum Abschluss richtet Bischof Muser ein persönliches Grußwort an alle.