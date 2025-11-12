Aktuelle Seite: Home > Chronik > Bus-Aggressor angezeigt
Polizeikontrollen in Bozen

Bus-Aggressor angezeigt

Mittwoch, 12. November 2025 | 17:28 Uhr
Quästur
Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat in den vergangenen zwei Tagen in Bozen elf Personen angezeigt. Insgesamt wurden 256 Personen kontrolliert.

Die verstärkten Kontrollen wurden vom Quästor der Provinz Bozen, Giuseppe Ferrari, angeordnet und konzentrierten sich auf mehrere Stadtgebiete – darunter die Kapuzinerstraße, die Wolkensteinstraße, den Pfarrplatz, den Dominikanerplatz, aber auch auf die Gegenden um die Palermostraße, den Mazziniplatz, den Zillerplatz, den Garten der Religionen und das Areal um die Gelbe Brücke an der Talfer.

Bei der Gelben Brücke wurde ein Asylwerber aus Algerien wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht angezeigt. Am Mazziniplatz vollstreckten die Beamten zwei Aufenthaltsverbote und zeigten einen Italiener an, der gegen Auflagen seiner gerichtlichen Überwachung verstoßen hatte.

Am Zillerplatz wurden vier Personen wegen Missachtung eines Aufenthaltsverbots angezeigt, während in der Innenstadt ein tunesischer Asylwerber nach einem versuchten Ladendiebstahl in einem Supermarkt angezeigt wurde.

Drei weitere Personen müssen sich wegen verweigerter Identitätsangabe sowie wegen des Mitführens von Waffen oder gefährlichen Gegenständen verantworten.

Am Dominikanerplatz wurde schließlich ein Italiener mit Vorstrafen angezeigt, nachdem er in einem Anfall von Aggression einen Linienbus beschädigt und den Fahrer attackiert hatte. Ihm werden Sachbeschädigung, Unterbrechung eines öffentlichen Dienstes und ein Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

