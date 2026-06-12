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Großeinsatz geht glimpflich aus

Bus in Sinich aus Böschung geborgen

Freitag, 12. Juni 2026 | 22:19 Uhr
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Berufsfeuerwehr Bozen
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Von: ka

Meran/Sinich –  Am späten Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr ist ein Reisebus im Bereich Sinich von der Straße abgekommen und in einer Böschung gelandet. Das Fahrzeug drohte seitlich umzukippen, weshalb die Freiwillige Feuerwehr Sinich die Berufsfeuerwehr Bozen zur Unterstützung anforderte.

Berufsfeuerwehr Bozen

An Bord des Busses befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls 38 Personen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Einsatzkräften gelang es, den Bus mit dem Kranfahrzeug der Bozner Berufsfeuerwehr zu sichern und unbeschadet zurück auf die Straße zu heben. Über die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nichts bekannt.

Berufsfeuerwehr Bozen

Neben den Feuerwehren aus Sinich und Bozen waren auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri im Einsatz.

Bezirk: Burggrafenamt

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