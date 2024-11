Busfahrer beweist außerordentlichen Mut in Brixen

Von: mk

Brixen – Der Chauffeur eines Nightliners auf der Strecke zwischen Sterzing und Brixen hat Mut bewiesen. Ihm ist es zu verdanken, dass eine Schlägerei beendet wurde. Außerdem hat er zwei junge Erwachsene, einen Mann und eine Frau, aus den Fängen einer aggressiven Gruppe befreit. Der Vorfall hat sich in der Nacht auf Sonntag kurz nach 3.00 Uhr in der Früh in der Nähe des Brixner Bahnhofs ereignet.

An Bord des Busses befanden sich neben dem Fahrer D.P. auch ein Sicherheitsbeauftragter, wie es in den Nightlinern üblich ist, ein befreundeter Ex-Arbeitskollege sowie ein paar junge Passagiere. Als der Chauffeur sah, wie ein junger Mann auf offener Straße zusammengeschlagen wurde, zögerte er keine Sekunde. Er stellte den Motor ab und stieg aus dem Fahrzeug aus. Auch der Sicherheitsbeauftragte und sein Freund folgten ihm. „Sie waren fantastisch, ihnen möchte danken möchte“, erklärt der Fahrer laut einem Bericht von Alto Adige online.

Die Meute hatte den jungen Mann praktisch umzingelt und schlug auf ihn ein. Außerdem erkannten der Chauffeur und seine Begleiter, dass auch eine junge Frau involviert war. Möglicherweise drehte sich der Streit um sie.

„Wir haben uns dazwischen gestellt und zuerst die Frau in Sicherheit gebracht, indem wir sie in den Bus holten. Dann gelang es uns, den jungen Mann aus den Händen seiner Peiniger zu befreien“, erinnert sich der Chauffeur.

In diesem Augenblick zerschlug einer der Angreifer eine Bierflasche. Glücklicherweise beließ er es bei der bedrohlichen Geste. „Wir sind dann wieder in eingestiegen. Die Angreifer verhielten sich ruhig und haben sich dem Bus glücklicherweise nicht genähert. „Ich habe sie nicht gezählt, es waren vielleicht vier oder fünf“, erklärt der Busfahrer.

Der Nightliner setzte darauf seine Fahrt nach Sterzing fort. „Ich habe den jungen Mann gefragt, ob es ihm gut gehe, und er hat ja gesagt. Ich glaube nicht, dass er Anzeige erstattet hat, aber die Szene wurde sicherlich von den Überwachungskameras aufgezeichnet“, meint der Busfahrer.