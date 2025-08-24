Aktuelle Seite: Home > Chronik > Cannabisgeruch verrät junge Autofahrerin
Auffällige Kontrolle in Bozen

Cannabisgeruch verrät junge Autofahrerin

Sonntag, 24. August 2025 | 08:37 Uhr
Carabinieri bei Nacht
Carabinieri
Von: AP

Bozen – Bei einer Verkehrskontrolle in Bozen ist den Carabinieri von Jenesien eine 20-jährige Frau ins Netz gegangen. Die junge Lenkerin war ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs – und hatte außerdem eine größere Menge Rauschgift im Auto.

Der Vorfall ereignete sich an der Kreuzung zwischen Mailandstraße und Neubruchweg. Schon beim Anhalten des Wagens bemerkten die Beamten starken Cannabisgeruch. Eine anschließende Durchsuchung brachte rund 200 Gramm Haschisch zum Vorschein, aufgeteilt in mehrere Päckchen, sowie eine Präzisionswaage.

Da die Frau keinen Führerschein vorweisen konnte, wurde sie angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft steht sie nun unter Hausarrest.

Bezirk: Bozen

