Carabinieri beschlagnahmen Elektroschocker am Bahnhof

Von: mk

Brixen – Die Sicherheit am Zugbahnhof ist ein zentrales Augenmerk der Carabinieri in Brixen. In den vergangenen Tagen haben Carabinieri aus Brixen und Mühlbach im Rahmen einer Routinekontrolle einen 25-Jährigen überführt, der einen Elektroschocker bei sich hatte. Das Gerät wurde beschlagnahmt.

Der junge Mann, der ursprünglich aus der Provinz Salerno stammt und derzeit im Pustertal lebt, legte beim Anblick der Ordnungshüter ein auffällig nervöses Verhalten an den Tag. Aufgrund der verdächtigen Reaktion beschlossen die Carabinieri, den 25-Jährigen zu durchsuchen.

Dabei stießen sie auf ein schwarzes Elektroimpulsgerät – eine sogenannte „Stun Gun“ – des Modells „Animal Defender“, das in der Lage ist, Stromstöße abzugeben und das rechtlich als waffenähnlicher Gegenstand eingestuft wird, zumal Personen damit verletzt werden können.

Der Elektroschocker wurde umgehend beschlagnahmt, während der 25-Jährige eine Strafanzeige kassierte. Er muss sich nun wegen Mitführens waffenähnlicher Gegenstände vor Gericht verantworten.