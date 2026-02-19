Carabinieri starten neuen Wettbewerb für Unteroffiziersanwärter

Von: Ivd

Bozen – Die Carabinieri haben gestern ein neues Auswahlverfahren gestartet. Insgesamt werden 898 Nachwuchsführungskräfte gesucht. Bewerbungen sind bis 19. März möglich. In der offiziellen Mitteilung heißt es sinngemäß, wer sich beweisen und seine berufliche Zukunft in den Reihen der Militärpolizei aufbauen wolle, solle jetzt die Gelegenheit nutzen.

Teilnahmeberechtigt sind italienische Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zwischen 17 und 26 Jahren, die über ein Oberschuldiplom verfügen oder dieses im Schuljahr 2025/2026 abschließen. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online über die offizielle Internetseite der Sicherheitsbehörde im Bereich der Auswahlverfahren.

Das Auswahlverfahren ist mehrstufig aufgebaut. Vorgesehen sind ein schriftlicher Vortest, eine Aufsatzprüfung in italienischer Sprache, sportliche Eignungstests sowie medizinische und psychologische Untersuchungen. Den Abschluss bildet eine mündliche Prüfung.

Wer das Verfahren erfolgreich durchläuft, absolviert eine dreijährige Ausbildung an der zentralen Unteroffiziersschule in Florenz. Neben der militärischen Schulung ist ein Hochschulstudium im Bereich Rechts- und Sicherheitswissenschaften vorgesehen, das mit einem dreijährigen akademischen Abschluss endet.

Nach Abschluss der Ausbildung übernehmen die neuen Führungskräfte verantwortungsvolle Aufgaben in verschiedenen Bereichen der Militärpolizei – von lokalen Dienststellen bis zu spezialisierten Einheiten. Die Laufbahn verbindet eine fundierte Ausbildung mit langfristigen beruflichen Perspektiven im öffentlichen Dienst.