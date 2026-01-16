Carabinieri stellen sich Maturanten in Meran vor

Von: Ivd

Meran – In Meran haben sich die Carabinieri in den vergangenen Tagen den Schülern des Oberschulzentrums Gandhi präsentiert. Anlass war die Orientierungsveranstaltung „GandhiORIENTA“, die traditionell an zwei Tagen stattfindet und sich an die Abschlussklassen richtet. Ziel der Initiative ist es, den angehenden Maturanten mögliche Studienwege und berufliche Perspektiven nach der Matura aufzuzeigen.

An der Veranstaltung nahmen Militärangehörige der Carabinieri-Station Meran teil. Angeführt wurde die Delegation vom Stationskommandanten, Leutnant Enrico Barbi. Begleitet wurde er in diesem Jahr von einer angehenden Unteroffizierin, die den dreizehnten dreijährigen Ausbildungskurs an der Schule für Unteroffiziere in Florenz besucht. Die junge Unteroffizierin absolviert derzeit, parallel zum Fernstudium, ein Ausbildungspraktikum bei ihrem Heimatkommando.

Vor rund einhundertsiebzig Schülern der Abschlussklassen informierten die Carabinieri über die derzeit laufenden Auswahlverfahren der Arma, sowohl für den Einstieg als Carabiniere als auch für die Laufbahnen der Unteroffiziere und Offiziere. Dabei wurde erläutert, wie die Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfungen abläuft, welche Inhalte an der Schule in Florenz vermittelt werden und welche Ausbildungs- und Freizeitangebote dort zur Verfügung stehen.

Besonderes Augenmerk lag auf dem Berufsbild des Unteroffiziers. Den Jugendlichen wurde vermittelt, welche Aufgaben, Verantwortlichkeiten und Führungsfunktionen diese Rolle innerhalb der militärischen Verwaltung umfasst. Der praxisnahe Beitrag der angehenden Unteroffiziere ermöglichte es den Schülern, einen realistischen Einblick in den Ausbildungsalltag und die Anforderungen des Berufs zu gewinnen.

Nach Angaben der Carabinieri stieß der Austausch auf reges Interesse. Die persönliche Schilderung des Ausbildungsweges habe es vielen Jugendlichen erleichtert, sich ein konkretes Bild von einer Laufbahn bei der Arma zu machen.

Auch in den kommenden Tagen wollen die Carabinieri des Burggrafenamtes an ähnlichen Orientierungsinitiativen an Schulen in der Region teilnehmen.