Carabinieri stoppen Trio nach Hoteldiebstahl in Gröden

Von: Ivd

Brixen – Den Carabinieri ist ein Schlag gegen eine mutmaßlich professionelle Diebesbande gelungen: Nach intensiven Ermittlungen wurden drei Männer ohne festen Wohnsitz angezeigt, die für einen Einbruch in ein Hotel in Wolkenstein verantwortlich gemacht werden.

Die Ermittler in Brixen arbeiteten eng mit ihren Kollegen aus St. Ulrich zusammen. Nach einer Serie von Diebstählen in Unterkünften und Privathäusern rund um Vintl und Gröden führten gezielte Kontrollen schließlich nach Waidbruck, wo die drei Verdächtigen gestoppt wurden.

Im Fahrzeug der Männer fanden die Beamten Einbruchswerkzeug auf Profi-Niveau – darunter einen Brecheisen, sieben Schraubenzieher, Verkleidungen sowie zwei Funkgeräte, mit denen die Täter offenbar während des Einbruchs kommuniziert hatten, um mögliche Überwachungen zu umgehen.

Gestohlene Gegenstände sichergestellt

Die Männer, allesamt albanische Staatsbürger, sollen wenige Stunden zuvor in einem Hotel in Wolkenstein zugeschlagen und dort mehrere Wertgegenstände entwendet haben. Die genaue Schadenssumme wird noch ermittelt. Die Ausrüstung wurde beschlagnahmt und der Staatsanwaltschaft übergeben.