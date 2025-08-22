Aktuelle Seite: Home > Chronik > Carabinieri überführen Obdachlose mit Drogen und teurer Beute
Carabinieri überführen Obdachlose mit Drogen und teurer Beute

Freitag, 22. August 2025 | 16:38 Uhr
Bozen – Die Carabinieri von Bozen haben in den letzten Tagen verstärkte Kontrollen im Stadtzentrum durchgeführt und dabei zwei Obdachlose festgenommen.

Einer davon ist ein 26-jähriger Mann. Er wurde in der Silbergasse mit einem gestohlenen Fahrrad angetroffen. Das Fahrrad gehört einem deutschen Touristen, der den Diebstahl über die landesweit einheitliche Notrufnummer 112 gemeldet hat. Im Gespräch mit den Ordnungshütern konnte er wichtige Details vom Fahrrad schildern, die ihn eindeutig als Eigentümer auswiesen.

Während der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der 26-Jährige ein Aufenthaltsverbot für die Stadt Bozen ignoriert hatte. Neben Hehlerei wurde er auch deshalb angezeigt.

Kurz darauf geriet ein 35-Jähriger ins Visier der Ermittler. Als die Carabinieri in einem Streifenwagen in der Nähe des Verdiplatzes patrouillierten, ergriff der Mann die Flucht und entledigte sich rasch eines Päckchens, das er zu Boden warf. Nach einer kurzen Verfolgungsjagd wurde der Mann gestellt.

Die Ordnungshüter stellten auch das Päckchen sicher, das eine geringe Menge Kokain enthielt. Bei er Durchsuchung des 35-Jährigen in der Kaserne fanden die Ermittler weitere Drogen – darunter sechs Gramm Kokain und Heroin, die bereits in verkaufsfertigen Portionen abgepackt waren.

Zusätzlich entdeckten die Carabinieri bei ihm Damenschmuck, dessen Herkunft er nicht erklären konnte. Der 35-Jährige, der über keine Aufenthaltsgenehmigung verfügt, wurde wegen Hehlerei, Drogenhandels und illegaler Einwanderung angezeigt.

