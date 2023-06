Chlorgas-Alarm in Schlanders

Schlanders – In Schlanders im Vinschgau sind die Einsatzkräfte am Donnerstagvormittag zu einem Gefahrguteinsatz ausgerückt. In einem Gebäude in der Bahnhofsstraße ist Chlor ausgetreten. Es musste geräumt werden, nachdem Anwohner über Reizungen der Atemwege klagten.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren von Schlanders, Vetzan, Göflan, Kortsch und Eyrs sowie das Weiße Kreuz Schlanders.

Die Wehrleute stellten schließlich fest, dass Chlorreiniger der Auslöser für den Alarm war. In dem Haus war versucht worden, damit eine Verstopfung im Abfluss zu beheben. In der Folge entwickelte sich Chlorgas, das sich im gesamten Gebäude – vor allem aber im Keller – ausbreitete. Verletzte gab es aber glücklicherweise nicht.

Die Einsatzkräfte lüfteten die Räumlichkeiten und spülten das Reinigungsmittel aus dem Abfluss.