Corona und Grippe: Viele Impfwillige

Impfkampagne läuft gut an

Bozen – Die Impfkampagne gegen Grippe und Corona in Südtirol läuft gut an, wie der Sanitätsbetrieb am Samstag erklärt

Von der Öffnung der Vormerkungen – letzten Mittwoch, den 4. Oktober – bis heute, Samstag, den 7. Oktober, haben sich bereits mehr als 2.000 Personen für die Impfung vorgemerkt.

Freitagnacht, 0.00 Uhr, hatten sich nach den ersten verfügbaren Daten bereits 427 Personen für die Grippeimpfung, 205 für die Anticorona-Impfung und 1.271 für beide Schutzimpfungen angemeldet.

“Letzteres ist eine ermutigende Zahl, die das Interesse insbesondere der Risikogruppen an den Schutzimpfungen zeigt und ein gutes Zeichen für die Fortsetzung der Impfkampagne ‘Gemeinsam stark’ ist”, so der Sanitätsbetrieb.

Alle Informationen und die Liste der Impftermine sind auf der thematischen Website www.gemeinsam-stark.it zu finden.

Die Vormerkung ist rund um die Uhr, für beide Impfungen, über die Online-Vormerkung des Südtiroler Sanitätsbetriebes unter www.sabes.it/vormerken möglich; telefonisch ist die Landesvormerkzentrale unter der Nummer 0471/0472/0473/0474 100 100 von Montag bis Freitag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr erreichbar.

Beide Impfungen sind für alle Bürger und Bürgerinnen kostenlos.