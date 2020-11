Coronavirus: 762 Neuinfektionen bei 4.036 Abstrichen – vier Tote

Bozen – In Südtirol waren mit Stand Donnerstagvormittag 7.548 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 762 Neuinfektionen hinzu, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit. Es wurde darauf hingewiesen, dass ein Teil der Neuinfektionen vom Dienstag erst am Mittwoch erfasst wurden. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 10.859 an. Zudem wurden vier weitere Todesfälle verzeichnet – mit oder an Covid-19 verstarben bisher 326 Menschen.

In den Spitälern mussten 267 Corona-Patienten auf der Normalstation behandelt werden, 33 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In den Privatkliniken waren 68 Infizierte untergebracht, in der Einrichtung in Gossensaß 87. In Südtirol wurden bisher 246.883 Abstriche untersucht.

Die Zahlen im Überblick:

Untersuchte Abstriche gestern (04. November): 4.036

Neu positiv getestete Personen: 762 Der hohe Anstieg der positiv getesteten Personen vom 04.11. ist teilweise auch darauf zurückzuführen, dass ein Teil der Befunde vom 03.11. in der Zeit zwischen 00:00 und 05:00 Uhr ausgewertet und somit am 04.11. erfasst worden ist. (vergleiche dazu 03.11.: 249 Neuinfektionen)

Gesamtzahl mit neuartigem Coronavirus infizierte Personen: 10.859

Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 246.883

Gesamtzahl der getesteten Personen: 126.245 (+1.667)

Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 267

In Privatkliniken untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 68

In Gossensaß untergebrachte Covid-19-Patienten/- Patientinnen: 87

Covid-19-Patientinnen und -Patienten in Intensivbetreuung: 33

Gesamtzahl der mit Covid-19 Verstorbenen: 326 (+4)

Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 7.581 (darunter 17 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 32.066 (darunter 1.523 Personen wegen Rückkehr aus Kroatien, Griechenland, Spanien oder Malta)

Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 39.647

Geheilte Personen: 2.985 (+6); zusätzlich 945 (+1) Personen, die ein unklares Testergebnis hatten und in der Folge zweimal negativ getestet wurden . Insgesamt: 3.930 (+7)

Positiv getestete Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sanitätsbetriebes: 368, 231 geheilt

Positiv getestete Basis- und Kinderbasisärzte: 21 (15 geheilt)