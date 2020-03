Coronavirus: Gemeinsam für zuverlässige Information

Bozen - Gerüchte, Falschmeldungen, Verschwörungstheorien sind aktuell eine große Gefahr. Die Landesverwaltung verstärkt laufend ihren Einsatz für ein Höchstmaß an zuverlässiger und korrekter Information.

Bereits über 140.000 Nutzer und Nutzerinnen haben mit rund 450.000 Aufrufen die Informationen im Bereich Coronavirus auf der Internetseite des Landes Südtirol genutzt. Diese Seite ist die erste Anlaufstelle für Information zur aktuellen Entwicklung rund um die Ausbreitung von COVID-19 in Südtirol. Allein am 6. März 2020 gab es über 35.000 Aufrufe.

Auch die offiziellen sozialen Medienkanäle des Landes auf Facebook und Twitter sind verlässliche Quellen mit gesicherten Informationen in Kurzform.

11.200 Anrufe beim Bürgertelefon

Ebenso intensiv genutzt wurde das Bürgertelefon unter der grünen Nummer 800 751 751. Insgesamt wurden dort über 11.200 Anrufe beantwortet. In 22 Prozent der Fälle ging es um Fragen, die eigentlich mit Hausarzt abzuklären gewesen wären, in 21 Prozent der Fälle ging es um Informationen zu den Einschränkungen aufgrund der erlassenen Notverordnungen, in 17 Prozent ging es um Fragen zu grenzüberschreitendem Verkehr und Mobilität, 13 Prozent der Fragen drehten sich um allgemeine Fragen zu COVID-19 und in 10 Prozent der Fälle ging es um einen möglichen Kontakt mit infizierten Personen. Die restlichen Anfragen drehten sich um touristische Fragestellungen, Modalitäten der Quarantäne, Zweitwohnungen und anderes.

Ab Montag täglich virtuelle Pressekonferenz

Ab Montag, 16. März, wird täglich um 16.30 Uhr eine virtuelle Pressekonferenz stattfinden. Dabei können sich zunächst direkt die Medien über den aktuellen Stand und die Entwicklungen zum Thema Coronavirus in Südtirol informieren. Anschließend wird die Pressekonferenz für alle Bürgerinnen und Bürger auf der oben genannten Homepage zugänglich.

Landeshauptmann Arno Kompatscher hat in diesem Zusammenhang vor einigen Tagen die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, sich über gute und zuverlässige Quellen zu informieren. Damit könne man einen wichtigen Beitrag leisten, um Falschmeldungen zu enttarnen und deren Verbreitung zu verhindern.

Die eingangs genannte Internetseite des Landes Südtirol mit ihrem Bereich zum Coronavirus wird laufend ajouriert und mit aktuellen Daten und Wissenswertem bestückt. Die Behörden rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, auf dieser Seite die häufigsten "Fragen und Antworten" (FAQ) zu lesen, bevor das Bürgertelefon angerufen wird.