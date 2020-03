Coronavirus: Supermarkt-Verkäuferin bietet Hilfe an

Leifers – Krisen rufen stets entweder das Beste oder das Schlechteste im Menschen hervor. Bei einer Verkäuferin, die in einem Supermarkt in Leifers arbeitet, trifft wohl Ersteres zu. Susanna Nobile bietet Senioren und kinderreichen Familien an, Einkäufe direkt vor die Haustür zu liefern, berichtet die Tageszeitung Alto Adige.

Susanna Nobile ist zwar selbst verheiratet und hat drei Kinder. Trotzdem nimmt sie sich die Zeit, auch an andere zu denken. Auf Facebook hat sie einen Appell veröffentlicht, in dem sie erklärt, Personen in Not in dieser ungewöhnlichen Phase der Menschheitsgeschichte eine Unterstützung anzubieten.

Konkret denkt sie an ältere Personen oder an Mütter mit mehreren Kindern sowie an Personen, deren Mobilität eingeschränkt ist oder die ihr Haus nicht verlassen dürfen. Sie arbeite als Verkäuferin und sei deshalb sowieso im Supermarkt, erklärt Susanna Nobile. Warum diese Tatsache nicht mit etwas Nützlichem verbinden?

Wenn jemand aus Leifers Hilfe benötigt, kann er oder sie Susanna Nobile kontaktieren. Weil sie über kein Auto verfügt, sollten nicht zu viele Einkaufstaschen auf einmal angefordert werden. Doch im schlimmsten Fall will sich die Frau von ihren Kindern helfen lassen.

Im Prinzip vertraut Susanna Nobile auf Mundwerbung. Neben dem Beitrag auf Facebook hat sie auch Nachbarn von ihrem Vorhaben erzählt, die wiederum die Nachricht weitergeben. Vor allem ältere Menschen, die kaum das Internet nutzen, hofft sie, auf diese Weise zu erreichen.

Derzeit haben sich noch wenige gemeldet. Doch Susanna Nobile ist sicher, dass weit mehr Personen Unterstützung benötigen würden. Doch vielen fehlt der Mut, sich helfen zu lassen.