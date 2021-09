Coronavirus: Nun 35 Schulklassen in Südtirol in Quarantäne

Bozen – Die Zahl der Schulklassen in Südtirol, die sich in Quarantäne befinden, steigt an. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, sind nun 35 Klassen in Quarantäne. Rund 70 Infektionsfälle wurden festgestellt.

Indes startet nächste Woche ein flächendeckendes Screening mit Nasenflügeltests in allen Schulklassen.

Die Teilnahme ist freiwillig. Wird jedoch ein Schüler positiv getestet, müssen die nicht getesteten Schüler in den Distanzunterricht wechseln, während die negativ getesteten im Präsenzunterricht bleiben können.