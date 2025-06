Crack-Head irrt mit Messer durch Bozen

Von: luk

Bozen – Die Finanzpolizei hat in der Nacht auf Freitag in der Nähe des Kapuzinerparks in Bozen einen auffällig agierenden Mann angehalten und kontrolliert.

Der ausländische Staatsbürger war ohne Ausweisdokumente unterwegs, stand nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von Crack und trug ein großes Klappmesser bei sich.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mann mehrfach vorbestraft ist und vom Quästor mit einem Rückkehrverbot nach Bozen belegt wurde.

Er wurde wegen unerlaubten Waffenbesitzes und Verstoßes gegen eine Präventionsmaßnahme bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.