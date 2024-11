Crash in Branzoll

Von: fra

Branzoll – Ein Unfall ereignete sich letzte Nacht gegen 2.00 Uhr in Branzoll. Ein Auto prallte gegen die Betonbarrieren am Straßenrand und durchbrach sie. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Die aus Peru stammende und in Südtirol wohnhafte Lenkerin verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, streifte und beschädigte die Betonleitwand, ehe ihr Auto mit beträchtlichem Schaden zum Stehen kam. Dann soll die Frau einfach die Unfallstelle verlassen haben. Am Fahrzeug entstand von der Beifahrerseite ausgehend Totalschaden. Den Notruf abgesetzt hatte ein Augenzeuge, der berichtete, dass die Lenkerin nach dem Unfall einfach aus dem Auto ausgestiegen und in Richtung Ortszentrum von Branzoll gegangen sei. Dort wurde sie von den Sanitätern des Roten Kreuzes vor Ort erstversorgt. Wie sich herausstellte, hatte sich die Frau nur leichte Verletzungen zugezogen. Sie weigerte sich in der Folge, für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht zu werden.

Währenddessen nahmen die Carabinieri aus Neumarkt die Unfallerhebungen vor. Sie wollten die Lenkerin einem Alkoholtest unterziehen, den sie aber verweigert haben soll – in solchen Fällen wird laut Gesetz vom höchstmöglichen Wert ausgegangen, was wiederum zu härteren Strafen führen kann. Bei der genaueren Kontrolle ihrer Dokumente stellten die Carabinieri-Beamten fest, dass die Unfalllenkerin keinen Führerschein besaß. Sie zeigten die Frau an, die anschließend mit einem Taxi nach Hause fuhr.

Vor Ort waren das Rote Kreuz, die Feuerwehr von Branzoll mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften sowie die Carabinieri zur Aufnahme der Unfallspuren. Der Straßenservice kümmerte sich um die Absicherung der Straße.