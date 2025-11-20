Crash zwischen Pkw und Lkw im Gadertal

Von: mk

Stern – Bei Stern im Gadertal hat sich am Donnertagnachmittag kurz vor 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Zusammenstoß zwischen Lkw und einem Pkw.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Stern, St. Kassian und Corvara sowie das Weiße Kreuz. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Der Zusammenstoß erfolgte auf der Straße nach Corvara. Der Lenker des Pkw blieb glücklicherweise nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt.