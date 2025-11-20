Aktuelle Seite: Home > Chronik > Crash zwischen Pkw und Lkw im Gadertal
Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Crash zwischen Pkw und Lkw im Gadertal

Donnerstag, 20. November 2025 | 18:18 Uhr
585767202_800698239629802_8743605510483595515_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehr Corvara
Schriftgröße

Von: mk

Stern – Bei Stern im Gadertal hat sich am Donnertagnachmittag kurz vor 14.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Zusammenstoß zwischen Lkw und einem Pkw.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Stern, St. Kassian und Corvara sowie das Weiße Kreuz. Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.

Der Zusammenstoß erfolgte auf der Straße nach Corvara. Der Lenker des Pkw blieb glücklicherweise nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

Bezirk: Pustertal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Pustertal

Meistkommentiert
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Kommentare
74
“Sinner zahlt auch in Italien Steuern und macht die ‚Marke Italien‘ weltweit attraktiver”
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Kommentare
30
Zentrale Bedeutung der Aufstiegsanlagen für Südtirol: Studie vorgestellt
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Kommentare
24
Einst Architekt in Berlin, nun Einsiedler in den Dolomiten
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
19
Jannik Sinner relaxt am Gardasee
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
18
Gibt es bald ein weißes Erwachen?
Anzeigen
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
2026 bringt den digitalen Wendepunkt. Südtirol bereitet sich vor – die Gruppe Santini im Zentrum des Wandels
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Fortschritt bei familienzentrierter Pflege
Feierliche Zertifikatsübergabe in Bozen
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 