Pkw landet im Graben: Lenker muss befreit werden

Von: mk

Taisten – Zu einem Verkehrsunfall ist es am Donnerstag gegen 13.00 Uhr in Taisten im Hochpustertal gekommen. Ein Pkw, der von der Straße abgekommen ist, landete in einem Graben und prallte gegen einen Baum. Weil das Fahrzeug seitlich umgekippt ist, konnte sich der Lenker nicht selbst befreien.

„Als wir ankamen, fanden wir den Pkw bereits im Graben vor“, erklärt Benjamin Grüner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr von Taisen, gegenüber Südtirol News. Über die genaue Unfalldynamik lasse sich nur spekulieren. Vermutlich ist der Pkw auf der nassen Fahrbahn ins Schleudern geraten.

Weil der Pkw umgekippt war, ließ sich die Tür auf der Fahrerseite nicht öffnen. Die Wehrleute mussten den Lenker aus dem Fahrzeug befreien.

Der Mann im mittleren bis fortgeschrittenen Alter hat sich Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen. Während des Einsatzes war er stets ansprechbar. Der Pkw erlitt hingegen Totalschaden.

Neben der Taistner Wehr stand auch die Freiwillige Feuerwehr von Welsberg im Einsatz. Insgesamt sind rund 30 Wehrleute ausgerückt. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet.

Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang.