Feuer rasch gelöscht, keine Verletzten

Dachstuhlbrand am Ritten

Dienstag, 13. Januar 2026 | 23:03 Uhr
616164069_1353381336821148_154582118789683958_n
Freiwillige Feuerwehr Lengmoos
Von: ka

Klobenstein/Lengmoos – Am Dienstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lengmoos kurz vor 16.30 Uhr zu einem Dachstuhlbrand im Bereich Mittelberg zwischen Lengmoos und Lengstein alarmiert.

Durch das rasche und koordinierte Vorgehen der Einsatzkräfte – auch mit Unterstützung einer Drehleiter – konnte der Brand bald unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Verletzt wurde niemand.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr von Lengmoos/Klobenstein und Lengstein, die Berufsfeuerwehr Bozen, der Rettungsdienst sowie die Behörden.

Bezirk: Salten/Schlern

