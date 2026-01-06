Aktuelle Seite: Home > Chronik > Dachstuhlbrand in Stilfs: Mehrere Feuerwehren rücken aus
Flammen schlagen aus Wohngebäude

Dachstuhlbrand in Stilfs: Mehrere Feuerwehren rücken aus

Dienstag, 06. Januar 2026 | 09:00 Uhr
611847711_1347339484092000_8287954492671550657_n
Facebook/Freiwillige Feuerwehren
Von: mk

Stilfs – In Stilfs im Vinschgau sind am vergangenen Abend mehrere Feuerwehren wegen eines Dachstuhlbrandes ausgerückt. Alarm geschlagen wurde um 21.51 Uhr.

Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand im Dachstuhlbereich eines Wohngebäudes gerufen. Beim Eintreffen der Feuerwehr war es bereits zu starker Rauchentwicklung gekommen. Flammen schlugen im Dachbereich hervor.

Facebook/Freiwillige Feuerwehren

Deshalb kamen umgehend mehrere Atemschutztrupps sowie die Drehleiter zum Einsatz. Eine Person wurde leicht verletzt und musste zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht werden.

Die Bewohner des Hauses wurden zwischenzeitlich in einer Gemeindewohnung untergebracht. Durch den raschen und koordinierten Einsatz der Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.

Facebook/Freiwillige Feuerwehren

 

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Stilfs mit der Freiwilligen Feuerwehr Lichtenberg sowie den Feuerwehren von Prad und Mals, der Rettungsdienst und die Behörden.

Bezirk: Vinschgau

Bezirke

Vinschgau

© 2026 First Avenue GmbH
 