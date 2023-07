Dachstuhlbrand in Tramin

Tramin – Am Dienstag kam es um kurz vor 18.00 Uhr in einem Wohngebäude in Tramin zu einem Dachstuhlbrand. Vermutlich durch einen Blitzeinschlag gerieten Teile eines Dachstuhles in Brand, wodurch es zu einer starken Rauchentwicklung kam. Sofort wurde für die Feuerwehr Tramin Alarmstufe 2 ausgelöst.

Laut Alarmplan werden dabei die Feuerwehren von Tramin, Rungg und Söll sowie die Feuerwehr Neumarkt mit ihrer Drehleiter alarmiert. Ebenso stand das Weiße Kreuz Unterland vor Ort in Bereitschaft. Binnen kurzer Zeit trafen die Feuerwehren am Einsatzort ein. Mehrere Atemschutztrupps drangen bis zum Brandherd vor. Sie konnten in rascher Zeit den Brand unter ihrer Kontrolle bringen. Um bis zum Brandherd vorzurücken, gelangten die Wehrmänner mittels Drehleiter auch zum Dach des Gebäudes. Mit dem Hochdruckbelüfter wurde das Gebäude vom Rauch befreit. Nach rund zwei Stunden konnte der Einsatz beendet werden. Es wurden keine Personen verletzt.

Im Einsatz standen rund 70 Wehrkräfte mit insgesamt 14 Fahrzeugen.