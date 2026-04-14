Aktuelle Seite: Home > Chronik > “Dachte, es wäre legal”
Gefälschte Sprachzertifikate: Ex-Wachmann vor Untersuchungsrichter

“Dachte, es wäre legal”

Dienstag, 14. April 2026 | 15:41 Uhr
gericht bozen justiz
stnews/luk
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Rund 40 Personen sind bekanntlich ins Visier der Finanzpolizei geraten, die sich gefälschte Zwisprachigkeitszertfikate einer vermeintlichen Sprachschule aus Deutschland beschafft haben sollen. Gegen rund 20 Personen wird wegen Urkundenfälschung ermittelt, darunter auch gegen einen ehemaligen Wachmann am Bozner Krankenhaus. Der 50-Jährige, der sich seit Freitag im Hausarrest befindet, wurde erst kürzlich vom Untersuchungsrichter in Bozen einvernommen.

Wie die Nachrichtenagentur Ansa schreibt, wird dem Mann außerdem Erpressung vorgeworfen. Der Staatsanwaltschaft zufolge ist der 50-Jährige als Mittelsmann aufgetreten und hat für die aus Deutschland stammenden Dokumente jeweils zwischen 4.000 und 5.000 Euro verlangt.

Dabei habe er Kontakte genutzt, die er im Rahmen seiner beruflichen Laufbahn im Spital geknüpft hat. Außerdem habe er die Tatsache ausgenutzt, dass die Betroffenen auf die Sprachzertifikate angewiesen gewesen seien, um weiterhin im Krankenhaus arbeiten zu können. Der Zweisprachigkeitsnachweis gilt als entscheidende Voraussetzung für einen unbefristeten Arbeitsvertrag als öffentlich Angestellte in Südtirol.

Im Sanitätsbetrieb erhalten Mitarbeiter ohne den Nachweis nur einen befristeten Arbeitsvertrag – mit der Auflage, die Zweisprachigkeitsprüfung innerhalb von drei Jahren abzulegen oder sich einen äquivalenten Nachweis zu beschaffen.

Bei seiner Anhörung vor dem Untersuchungsrichter bestritt der 50-Jährige den Tatbestand der Erpressung. Die anderen Vorwürfe räumte er zwar ein, gleichzeitig erklärte der Mann vor dem Richter, er sei überzeugt gewesen, nichts Illegales gemacht zu haben. Der Untersuchungsrichter muss nun entscheiden, ob der 50-Jährige weiterhin im Hausarrest bleibt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Trump attackiert Papst Leo
Kommentare
49
Trump attackiert Papst Leo
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
Kommentare
47
Podini bricht Lanze für Atomkraft: “Wind und Sonne reichen nicht”
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Kommentare
38
„Sie haben ihn zu Tode geprügelt“
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Kommentare
36
Ungarn: Erdrutschsieg für Oppositionspartei TISZA
Südtirols Immobilienpreise kratzen an neuen Rekorden
Kommentare
28
Südtirols Immobilienpreise kratzen an neuen Rekorden
Anzeigen
Kroatien neu entdecken
Kroatien neu entdecken
20% Südtiroler Vorteilsangebot im Falkensteiner Family Hotel Diadora
Lana blüht
Lana blüht
Frühling und Gefühle vereint
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 