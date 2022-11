“Das ist kein Sieg”

Bozen – Während Benno Neumair es auch heute vorzog, dem Schwurgerichtsprozess gegen ihn nicht im Gerichtssaal beizuwohnen, war dessen Schwester Madè Neumair bis zuletzt anwesend. Ihr Bruder wurde zu einer lebenslänglichen Haftstrafe verurteilt.

Nach der Urteilsverkündung sprach die junge Frau sichtlich aufgewühlt und mitgenommen mit den Journalisten. Das Urteil würde nichts daran ändern, dass ihre Eltern nicht mehr da sind. Insofern sei es kein Sieg, wird sie von der Nachrichtenagentur Ansa zitiert. Vielmehr könne ein Kapitel abgeschlossen werden. Madè Neumair hofft zugleich, dass nun etwas Frieden einkehren wird.

“Ich gehe davon aus, dass das Schwurgericht richtig entschieden hat. Das Urteil bringt etwas Gerechtigkeit”, so Madè Neumair.

Und weiter: “Ich weiß nicht, ob ich ihm jemals verzeihen kann. Das ist eine schwierige Frage und an das denke ich in diesem Moment auch nicht. Ich denke nicht an ihn, sondern an meine Eltern”, so die Schwester von Benno Neumair.