Das Wiedersehen von ehemaligen unibz-Studierenden

Bozen – Heute kehrten mehr als 80 Alumnae und Alumni der Freien Universität Bozen „nach Hause“ zurück – an den Ort, wo ihr universitäres Abenteuer begann. Das dritte unibz Alumni Homecoming fand am Campus Bozen statt.

Das vom Praktika- und Jobservice in Zusammenarbeit mit dem unibz Alumni Club organisierte Homecoming ist nicht nur ein Treffen von Absolventinnen und Absolventen unterschiedlicher Jahrgänge – von denen viele mittlerweile in verschiedenen Teilen Europas und der Welt leben – und Lehrenden der Universität. Es soll auch die Vernetzung der unibz-Gemeinschaft weiter stärken.

Während des Events können die ehemaligen unibz-Studierenden Erfahrungen und gemeinsame Erinnerungen austauschen, Absolvent:innen anderer Studiengänge und Jahrgänge treffen und Neues aus der Welt ihrer Alma Mater erfahren. Die Veranstaltung bietet auch eine Möglichkeit, das eigene berufliche Netzwerk zu erweitern: eine Gelegenheit sowohl für all jene, die am Beginn ihrer Karriere stehen, als auch für jene, die bereits über umfangreiche Berufserfahrung verfügen.

„Ihre Teilnahme an dieser Veranstaltung ist ein starkes Zeichen Ihrer Verbundenheit mit unserer Universität. Seit Jahren bilden Sie das pulsierende Herz unserer akademischen Gemeinschaft und Ihre Rückkehr ist eine Gelegenheit, Ihre bisherigen Erfolge zu feiern und gemeinsam in die Zukunft zu blicken”, begrüßte Alex Weissensteiner, Prorektor für Lehre, die diesjährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Am Vormittag nahmen die Anwesenden an verschiedenen Diskussionsrunden zu folgenden Themen teil: finanzielle Sicherheit und Altersvorsorge, intergenerationelle Führung, Design für Nachhaltigkeit, Stressmanagement, Verantwortung und Karrieremanagement, digitale Technologien und neue Arbeitsformen sowie nachhaltige Ernährung und Konsumgewohnheiten.

Am Nachmittag geht es dann in Kleingruppen auf Tour: gastronomische und kulturelle Highlights in und um Bozen stehen auf dem Programm. Abgerundet wird das Alumni Homecoming mit einem geselligen Dinner und anschließender Party.

Sechs lokale Unternehmen haben die Veranstaltung finanziell unterstützt und waren mit einem eigenen Stand am Campus Bozen vertreten: Alperia, ELCA, Loacker, Nexia Audirevi, Südtiroler Raiffeisenkassen und Torggler.