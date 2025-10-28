Aktuelle Seite: Home > Chronik > Dealer in Untermais lässt Kunden in seine Wohnung kommen
Carabinieri führen Razzia durch

Dealer in Untermais lässt Kunden in seine Wohnung kommen

Dienstag, 28. Oktober 2025 | 07:55 Uhr
28.10.2025 CC Merano
Carabinieri
Von: mk

Meran – Ein Mehrfamilienhaus in Untermais hat die Carabinieri von Meran auf die Spur eines mutmaßlichen Drogendealers gebracht. Im Zuge einer Razzia stellten die Ordnungshüter mehrere illegale Substanzen sicher.

Den Verdacht der Carabinieri hatte eine Unzahl an Personen erregt, die das Gebäude aufgesucht hatten. Die Betroffenen betraten das Wohnhaus in rascher Abfolge, um es dann wieder oft nur nach wenigen Minuten zu verlassen. Dabei schienen sie es äußerst eilig zu haben.

Mehrere Carabinieri in Zivil beschatteten das Haus und dessen Umgebung, bis sie nach kurzer Zeit einen Tatverdächtigten identifizierten und aufhielten. Der 32-jährige Mann, der sich besonders nervös verhielt, hatte ein Stück Kokain mit einem Gewicht von 37 Gramm bei sich.

Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten die Carabinieri die Wohnung des mutmaßlichen Dealers. Dabei stellten die Ordnungshüter weiteres Beweismaterial sicher, darunter ein Stück Haschisch mit einem Gewicht von rund 89 Gramm sowie eine Präzisionswaage.

Das Gerät und die Drogen wurden beschlagnahmt. Der 32-Jährige wurde wegen Drogenhandels festgenommen und in eine Sicherheitszelle beim Landeskommando der Carabinieri in Bozen überstellt. Erwartet wird, dass der Haftprüfungsrichter die Festnahme bestätigt.

Die Meraner Carabinieri kündigten unterdessen weitere Kontrollen im Kampf gegen den Drogenhandel an – sowohl in der Passerstadt selbst als auch in anderen Gemeinden im Burggrafenamt, die in ihren Zuständigkeitsbereich fallen.

