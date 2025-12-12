Giacomel siegt – Wierer verpasst Podest knapp

Von: luk

Hochfilzen – Zum Auftakt des Biathlon-Weltcup-Wochenendes in Hochfilzen hat Tommaso Giacomel den Sprint der Männer gewonnen. Der 25-jährige Trientner setzte sich vier Sekunden vor dem Franzosen Eric Perrot und sechs Sekunden vor dem Deutschen Philipp Horn durch und feierte damit seinen zweiten Einzelsieg. Lukas Hofer belegte nach zwei Schießfehlern Rang 27, Patrick Braunhofer wurde 45.

Im Frauensprint wurde Dorothea Wierer trotz fehlerfreiem Schießen starke Vierte, verpasste das Podest aber knapp. Der Sieg ging an die Französin Lou Jeanmonnot vor Anna Magnusson aus Schweden und Maren Kirkeeide aus Norwegen. Lisa Vittozzi landete nach zwei Fehlern auf Platz 14, Rebekka Passler qualifizierte sich als 52. ebenfalls für die Verfolgung am Sonntag.