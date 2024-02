Der tägliche Kampf gegen Windmühlen

Heroin- und Koksdealer in Bozen gefasst

Bozen – Es gleicht einem Kampf gegen Windmühlen: Dennoch sind die Drogenfahnder der Bozner Quästur unablässig im Einsatz, um dem illegalen Handel mit den gefährlichen Rauschmitteln beizukommen.

Gerade in Bozen besteht ein großer Markt und hier waren die Exekutivbeamten in den vergangenen Tagen erneut fleißig: Eine Festnahme und drei Anzeigen hagelte es für drei mutmaßliche Dealer.

Zunächst waren die Fahnder hinter einem Mann (26) aus Gambia her. Der eigentlich in Sizilien ansässige Mann ist in der Südtiroler Landeshauptstadt bereits wegen Drogenvergehen aufgefallen. Er kursierte vor allem im Kapuzinerpark neben dem Verdiplatz. Trotz eines Versuches, die Beamten nicht zu seinem Unterschlupf zu führen, konnten sie ihm folgen: Dort fanden sich im Zuge einer Hausdurchsuchung 60 Gramm Haschisch, zehn Gramm Heroin und drei Gramm Kokain.

Weil in der Polizeidatenbank auch ein Haftbefehl wegen Drogenvergehen vermerkt war, wurde der 26-Jährige festgenommen.

Bei weiteren Operationen im Kapuzinerpark hat die Staatspolizei zwei weitere Drogendealer identifiziert und angezeigt. Es handelt sich ebenfalls um zwei Männer, die aus Gambia kommen. Sie hatten mehrere Dosen Kokain und Heroin sowie 400 Euro Bargeld bei sich.

Auch im Bahnhofspark zeigten die Ordnungshüter neuerlich Präsenz und konnten dabei einen Austausch von Drogen und Geld beobachten. Ein 24-jähriger Italiener hatte bei einem nigerianischen Dealer (38) eine Dosis Heroin gekauft. Der junge Einheimische wurde als Drogenkonsument gemeldet. Der 38-Jährige wurde wegen Drogenhandels angezeigt. Er hatte noch weitere sieben Dosen Heroin bei sich.