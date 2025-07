Deutscher Bergsteiger [24] findet in den Alpen den Tod

Von: apa

Ein 24-jähriger Bergsteiger aus Deutschland ist am Samstagvormittag bei einer Tour auf die Watzespitze in St. Leonhard im Pitztal in Tirol ums Leben gekommen.

Der Mann stürzte bei einer Kletterstelle während des Abstiegs aus unbekannter Ursache etwa 200 Meter über die steile Nordseite ab, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann war mit einem zweiten deutschen Alpinisten im Alter von 31 Jahren unterwegs.

Die Leiche wurde mit dem Polizeihubschrauber geborgen. Im Einsatz waren die Bergrettung Innerpitztal, ein Rettungshubschrauber, der Polizeihubschrauber und die Polizei.