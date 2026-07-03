Deutscher nach Absturz in Kärnten in kritischem Zustand

Von: apa

Ein 80-jähriger Bergsteiger aus Deutschland ist nach einem Absturz am Donnerstag in der Kärntner Kreuzeckgruppe in kritischem Zustand gewesen. Der Mann dürfte gestolpert sein und stürzte sich mehrfach überschlagend rund 80 Meter durch eine steile, felsdurchsetzte Rinne ab. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber geborgen und ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen, teilte die Polizei mit.

Der 80-Jährige war gemeinsam mit seinem 81-jährigen Begleiter auf einer mehrtägigen Hüttentour in der Kreuzeckgruppe unterwegs. Am Donnerstag erreichten sie den Gipfel des Hochkreuzes auf 2.709 Metern Seehöhe und stiegen über einen schmalen Grat ab. Auf einer Seehöhe von 2.559 Metern stürzte der 80-Jährige schließlich ab. Sein Begleiter stieg sofort zum Schwerverletzten ab, alarmierte die Rettungskräfte und leistete Erste Hilfe.

Wegen des instabilen Gesundheitszustandes des Verletzten wurde von der Besatzung des Rettungshubschraubers eine so genannte “Crash-Bergung” angewandt, also eine Bergung, die so schnell wie möglich durchgeführt werden muss. Den 81-Jährigen verließen nach seinem mühsamen Abstieg und der Erstversorgung seines Begleiters die Kräfte. Ein Alpinpolizist stieg zu ihm auf und begleitete ihn in sicheres Gelände. Der 81-Jährige blieb unverletzt.