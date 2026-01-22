Aktuelle Seite: Home > Chronik > Deutscher Skifahrer in den Dolomiten in großer Not
Carabinieri leisten Erste Hilfe

Deutscher Skifahrer in den Dolomiten in großer Not

Donnerstag, 22. Januar 2026 | 10:01 Uhr
Rettungseinsatz in den Dolomiten der Carabinieri - Deutscher Skifahrer
Carabinieri
Von: luk

Gröden – Auf den Skipisten von Wolkenstein in Gröden haben Carabinieri einem deutschen Skifahrer das Leben gerettet. Der rund 60-jährige Mann erlitt in den vergangenen Tagen am Rand einer Piste im Skigebiet Ciampinoi einen plötzlichen und schweren medizinischen Notfall.

Carabinieri im Pisteneinsatz der Station Wolkenstein sowie Einsatzkräfte des Carabinieri-Ausbildungszentrums für den Alpindienst trafen rasch am Unfallort ein und leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein. Der Mann war bewusstlos und befand sich in kritischem Zustand. Durch Wiederbelebungsmaßnahmen, Sauerstoffzufuhr und den Einsatz eines Defibrillators konnte er stabilisiert werden.

Anschließend wurde der Skifahrer mit dem Notarzthubschrauber “Aiut Alpin Dolomites” in das Krankenhaus von Bozen geflogen. Nach stationärer Behandlung wurde der Mann nach Deutschland überstellt. Sein Zustand ist mittlerweile stabil, Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht mehr.

 

 

Bezirk: Salten/Schlern

