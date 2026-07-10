Aktuelle Seite: Home > Chronik > Deutscher soll Mutter angezündet und getötet haben
Die Aufarbeitung der Gewalttat läuft

Deutscher soll Mutter angezündet und getötet haben

Freitag, 10. Juli 2026 | 08:19 Uhr
Die Aufarbeitung der Gewalttat läuft
APA/APA/dpa/Sascha Ditscher
Schriftgröße

Von: APA/AFP

Ein 45 Jahre alter Mann soll in Hessen vor den Augen seiner Großmutter seine 76-jährige Mutter angegriffen und angezündet haben. Die Frau starb an ihren Verletzungen, wie die Polizei im hessischen Wiesbaden und die Limburger Staatsanwaltschaft am späten Donnerstag mitteilten. Die Tat ereignete sich demnach am Donnerstagnachmittag nach einem Streit in einem Wohnhaus in Hünfelden. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Während der Tat soll auch die 103-jährige Großmutter des Mannes anwesend gewesen sein. Die 103-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 76-Jährige starb noch vor Ort. Der Verdächtige flüchtete vom Tatort, konnte jedoch am Abend festgenommen werden. Bei der Fahndung waren auch ein Polizeihubschrauber und Spürhunde im Einsatz. Die Ermittlungen dauerten an.

Kommentare

Aktuell sind 1 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Kommentare
47
“Das Märchen Lehrerwunderland Südtirol geht weiter”
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Kommentare
39
Illegale Umbauten: Scharfe Motorradkontrollen auf Passstraßen
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Kommentare
31
Bewegungsfreiheit auf Dolomiten-Pässen bald eingeschränkt
Sinner gegen Djokovic: Neuauflage einer ewigen Rivalität
Kommentare
21
Sinner gegen Djokovic: Neuauflage einer ewigen Rivalität
Lkw-Lenker auf Autobahn massiv alkoholisiert
Kommentare
20
Lkw-Lenker auf Autobahn massiv alkoholisiert
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 