Motorradunfall im Vinschgau: Polizei mahnt zu defensiver Fahrweise

Gerade im Sommer gibt es viel Motorradverkehr

Von: luk

Schlanders – Am Donnerstag in den Morgenstunden ereignete sich entlang der Vinschger Staatsstraße im Gemeindegebiet von Schlanders ein aufsehenerregender Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Aufgrund der Wucht des Aufpralls stürzte der Motorradfahrer zu Boden und musste nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus Schlanders eingeliefert werden. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und befindet sich in medizinischer Behandlung.

Der Lenker des beteiligten Autos blieb unverletzt.

Neben dem Weißen Kreuz standen auch die Einsatzkräfte der Ortspolizei Vinschgau vor Ort im Einsatz. Die Beamten sicherten die Unfallstelle, regelten den Verkehr und führten die erforderlichen Unfallermittlungen durch. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten kam es auf der SS38 zu kurzzeitigen Verkehrsbehinderungen.

Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Die Ortspolizei Vinschgau appelliert in diesem Zusammenhang an alle Verkehrsteilnehmer, insbesondere während der Sommermonate mit erhöhtem Motorradverkehr, zu einer vorausschauenden und defensiven Fahrweise. “Gegenseitige Rücksichtnahme kann entscheidend dazu beitragen, schwere Verkehrsunfälle zu verhindern.”