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Ab sofort gilt in Europa wieder die Sommerzeit

Die mitteleuropäische Sommerzeit hat begonnen

Sonntag, 29. März 2026 | 07:15 Uhr
Ab sofort gilt in Europa wieder die Sommerzeit
APA/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH
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Von: apa

In der Nacht auf Sonntag hat die Sommerzeit (MESZ) begonnen. Auch in Österreich wurden pünktlich um 2.00 Uhr die Uhren auf 3.00 Uhr vorgestellt, die Nacht war um 60 Minuten kürzer. Auf Normalzeit (MEZ) wird am letzten Oktoberwochenende gewechselt. Wie es mit der – an und für sich beschlossenen – Abschaffung der Zeitumstellung in der EU weitergeht, ist nach wie vor unklar. Der Ball liegt noch immer beim EU-Ministerrat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Das Europaparlament hatte im März 2019 mit großer Mehrheit für die Abschaffung der Sommerzeit per 2021 gestimmt – oder ein Jahr später, wenn es Schwierigkeiten für den Binnenmarkt geben sollte. Dem müssten die Mitgliedsstaaten jedoch mehrheitlich noch zustimmen, damit dies Realität werden kann. Die Europäische Kommission bereitet derzeit eine Studie vor, hieß es kürzlich von der amtierenden zypriotischen EU-Ratspräsidentschaft auf Anfrage der APA.

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