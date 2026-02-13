Aktuelle Seite: Home > Chronik > Dieb auf der Flucht stach Jugendlichem mit Spritze ins Bein
Der Mann hatte jede Menge Spritzen dabei

Dieb auf der Flucht stach Jugendlichem mit Spritze ins Bein

Freitag, 13. Februar 2026 | 15:05 Uhr
Der Mann hatte jede Menge Spritzen dabei
APA/APA/Hochmuth/Georg Hochmuth
Schriftgröße

Von: apa

Ein mutmaßlicher Dieb, der in einem Drogeriemarkt in Wien-Meidling von einem Ladendetektiv beim Stehlen von Parfum beobachtet worden war, hat am Donnerstag auf seiner Flucht einem Jugendlichen eine Spritze ins Bein gestochen. Drei Jugendliche hatten sich nämlich an der Jagd auf den 44-jährigen Obdachlosen beteiligt, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann ist polizeibekannt und bereits mehrfach verurteilt, er wurde in eine Justizanstalt überstellt.

Die Polizei stellte das Diebesgut und mehrere Spritzen sicher. Zuvor soll der Mann schon den Ladendetektiv mit einer Spritze bedroht haben, nachdem sein mutmaßlicher Diebstahl aufgeflogen war. Dann machte er sich auf die Flucht. Drei Jugendliche, die den Vorfall beobachtet hatten, verfolgten den Mann und brachten ihn zu Boden. Im Gerangel bekam einer der Burschen dann die Spritze ins Bein gestochen.

Der Verdächtige wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt. Der Tschetschene sei bereits über ein Dutzend Mal verurteilt, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt am Freitag. Der Jugendliche, ein 16-jähriger Syrer, wurde unterdessen zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Spritze war leer, könnte aber zum Drogengebrauch benutzt worden sein. Eine Auswertung, ob Krankheiten übertragen worden sein könnten, wurde laut Polizei veranlasst.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Kommentare
54
“Sie ist wunderschön, wirkt aber wie eine Baustelle”
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Kommentare
52
Streit um Skeleton-Helm: Ukrainer bei Olympia ausgeschlossen
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Kommentare
47
Bozen: Fast doppelt so viele Krankenhauspatienten wie noch 2020
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Kommentare
44
Paukenschlag! Rebecca Passler darf zu Olympia
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Kommentare
35
Olympia: Wasserknappheit in umliegenden Dörfern
Anzeigen
Arbeiten und reisen in Südtirol
Arbeiten und reisen in Südtirol
Wenn Mobilität auch digital wird
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
Rubner Haus baut Boutique-Hotel und Wohnanlage in Cortina
"Le Vette"
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 