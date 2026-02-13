Dieb auf der Flucht stach Jugendlichem mit Spritze ins Bein

Von: apa

Ein mutmaßlicher Dieb, der in einem Drogeriemarkt in Wien-Meidling von einem Ladendetektiv beim Stehlen von Parfum beobachtet worden war, hat am Donnerstag auf seiner Flucht einem Jugendlichen eine Spritze ins Bein gestochen. Drei Jugendliche hatten sich nämlich an der Jagd auf den 44-jährigen Obdachlosen beteiligt, berichtete die Polizei am Freitag. Der Mann ist polizeibekannt und bereits mehrfach verurteilt, er wurde in eine Justizanstalt überstellt.

Die Polizei stellte das Diebesgut und mehrere Spritzen sicher. Zuvor soll der Mann schon den Ladendetektiv mit einer Spritze bedroht haben, nachdem sein mutmaßlicher Diebstahl aufgeflogen war. Dann machte er sich auf die Flucht. Drei Jugendliche, die den Vorfall beobachtet hatten, verfolgten den Mann und brachten ihn zu Boden. Im Gerangel bekam einer der Burschen dann die Spritze ins Bein gestochen.

Der Verdächtige wurde wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls angezeigt. Der Tschetschene sei bereits über ein Dutzend Mal verurteilt, sagte Polizeisprecherin Anna Gutt am Freitag. Der Jugendliche, ein 16-jähriger Syrer, wurde unterdessen zur Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Spritze war leer, könnte aber zum Drogengebrauch benutzt worden sein. Eine Auswertung, ob Krankheiten übertragen worden sein könnten, wurde laut Polizei veranlasst.