Diebin mit Spezialgebiet fügt Polizisten tiefe Kratzer zu

In alte Gewohnheiten zurückgefallen

Von: luk

Bozen – Eine Frau [36] aus Bozen, die bereits mehrfach wegen Diebstahls und Sachbeschädigung in Erscheinung getreten war, wurde in der vergangenen Nacht bei einem versuchten Diebstahl auf frischer Tat ertappt. Die Polizei nahm die Boznerin fest, nachdem sie mit Gewalt auf die Exekutivbeamten reagiert hatte.

Gegen 2.00 Uhr nachts bemerkte eine Streife der Staatspolizei eine Frau, die gerade versuchte, einen Zaun zu überwinden. Sie hatte mehrere Taschen in der Hand und suchte in Richtung Drususstraße das Weite. Als die Polizisten sie einholten und zur Rede stellten, wehrte sich die Verdächtige mit erheblichem Widerstand, was dazu führte, dass einer der Beamten bei der Auseinandersetzung mit tiefen Kratzern verletzt wurde.

Die Untersuchung des Inhalts der Taschen ergab, dass sie mit Bekleidung und Brillen gefüllt waren, deren Herkunft die Frau nicht erklären konnte. Ein weiterer Blick auf den nahegelegenen Parkplatz eines Mehrfamilienhauses, von dem sie sich entfernt hatte, offenbarte ein aufgebrochenes und durchwühltes Auto. Als die Besitzerin des Fahrzeugs verständigt wurde, stellte sie fest, dass der Großteil der gestohlenen Gegenstände, darunter Kleidung für ihren neugeborenen Enkel, in den Taschen der Frau zu finden war.

Die Frau, identifiziert als S. M., eine 36-jährige Boznerin mit zahlreichen Vorstrafen, wurde wegen Diebstahls und Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen. Sie war erst kürzlich nach einer längeren Haftstrafe auf freien Fuß gesetzt worden und war offenbar in alte Gewohnheiten zurückgefallen. Sie ist laut Polizeiangaben besonders auf auf Diebstähle aus geparkten Fahrzeugen spezialisiert.

Die Ermittler brachten die 36-Jährige in das Gefängnis von Trient, wo sie nun auf ihren Prozess wartet.

Die gestohlenen Gegenstände wurden umgehend an die rechtmäßige Besitzerin zurückgegeben.