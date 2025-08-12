Aktuelle Seite: Home > Chronik > Doch kein Dengue-Fieber-Fall in Bozen
PCR-Test war nach Verdacht negativ

Doch kein Dengue-Fieber-Fall in Bozen

Dienstag, 12. August 2025 | 15:59 Uhr
Tigermücke
Twitter/Anzio
Schriftgröße

Von: luk

Bozen – Die für den heutigen Tag gemeldete Verdachtsmeldung eines Dengue-Fieber-Falles in Bozen hat sich nach eingehender Untersuchung nicht bestätigt. Der abschließende Labortest fiel negativ aus. Das teilt der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Dienstagnachmittag mit.

“Der kürzlich gemeldete Verdachtsfall von Dengue-Fieber in Bozen konnte schlussendlich nicht bestätigt werden. Bei den ersten Tests hatten sich ursprünglich die Hinweise auf eine akute Infektion verdichtet, weshalb – wie vom Ablaufprotokoll vorgesehen – die zuständige Gemeindeverwaltung informiert werden musste. Dank des heute eingetroffene Ergebnis des PCR-Tests, das negativ ausfiel, kann nun Entwarnung gegeben werden”, heißt es weiter.

Gleichzeitig werde weiterhin empfohlen, bei Reisen in Gebiete mit erhöhtem Dengue-Risiko Vorsichtsmaßnahmen zu beachten und bei gesundheitlichen Beschwerden einen Arzt zu konsultieren.

Aktuell bestehe für die Bevölkerung kein Grund zur Besorgnis und keine akute Gefahr. “Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Südtiroler Sanitätsbetriebes bleiben weiterhin aufmerksam und setzen die etablierten Überwachungs- und Präventionsmaßnahmen fort, um mögliche importierte Infektionskrankheiten frühzeitig zu erkennen.”

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 2 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Kommentare
85
Wenn das Trinkgeld zur Stolperfalle wird
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Kommentare
78
Verkeilte Busse: Chauffeure prügeln sich auf Passstraße
Wolf im Obervinschgau entnommen
Kommentare
75
Wolf im Obervinschgau entnommen
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Kommentare
45
Drakonische Strafen für illegale Müllentsorger in Italien
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Kommentare
42
Lombardische Gemeinde führt „moralische Bußgelder” ein
Anzeigen
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
Gewinner, Highlights und Stimmenrekord bei der Wahl der beliebtesten Bars und Cafés - Ausgabe 2025
First20:
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Stylishe Bürofläche in Bozen Süd mit klarer Linie
Ready for New Work:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 