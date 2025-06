Drama im Vinschgau: 86-Jähriger ertrinkt im Fluss

Von: mk

Töll – Ein Passant hat am Sonntag in der Töll bei Meran Schockierendes erlebt: Er sah den leblosen Körper eines Mannes im Wasser des Flusses treiben. Der Vorfall hat sich gegen 9.30 Uhr am Vormittag ereignet.

Obwohl die Rettungskräfte unmittelbar verständigt wurden, kam sämtliche Hilfe zu spät. Der leblose Körper wurde aus dem Wasser gezogen, doch es konnte nur mehr der Tod des Mannes festgestellt werden.

Bei dem Opfer handelt es sich um einen 86-Jährigen aus Kastelbel-Tschars. Laut einer ersten Rekonstruktion der Carabinieri hat der Rentner am Morgen seine Wohnung verlassen, um wie gewöhnlich einen Sparziergang zu unternehmen, berichtet Alto Adige online.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann versehentlich in den Fluss gestürzt ist – vermutlich aufgrund eines Anfalls von Übelkeit, den er erlitten hat, oder weil er am Ufer gestolpert ist. Anschließend ereilte ihn der Tod durch Ertrinken.