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Das Duo hatte sich verstiegen

Drama in den Dolomiten: Junge Frau stirbt am Pisciadù-Klettersteig 

Montag, 25. Mai 2026 | 11:15 Uhr
carbine-7105_1920 Klettern Klettersteig
Pixabay - Symbolbild
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Von: luk

Corvara – Bei einem Bergunfall am Pisciadù-Klettersteig in den Gadertaler Dolomiten ist am Sonntagabend eine 23-jährige Frau aus Bologna ums Leben gekommen. Ihre 26-jährige Begleiterin überlebte den Absturz, wie stol.it berichtet.

Der Alarm ging gegen 19.30 Uhr ein. Die Rettungskräfte konnten zunächst nur ungefähre Koordinaten ermitteln.

Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 suchte das Gebiet im Bereich des Val di Bosli ab und entdeckte schließlich Lichtsignale in einer steilen Felswand.

Die beiden Alpinistinnen waren beim Abstieg vom Klettersteig vom Weg abgekommen. Die 23-Jährige stürzte rund 150 Meter ab und erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Ihre Begleiterin wurde ins Tal gebracht.

An der Rettungsaktion waren neben dem Notarzthubschrauber auch die Bergrettung, die Notfallseelsorge und die Carabinieri beteiligt.

Bezirk: Pustertal

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