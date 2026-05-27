Drama in der Luft: Gleitschirm-Flug endet für 32-Jährigen tödlich

Von: mk

Ratschings – Ein Flug mit dem Gleitschirm im Ridnauntal endete am Mittwochvormittag auf verheerende Weise. Ein 32-Jähriger aus Pfitsch ist durch einen harten Aufprall auf den Boden im Gemeindegebiet von Ratschings um Leben gekommen.

Nach ersten Informationen war der junge Pilot gegen 11.00 Uhr gemeinsam mit einem Freund auf einer Höhe von 2.300 Metern von der Hohen Ferse zwischen Ridnaun und Ratschings gestartet. Der Gipfel des berges liegt auf einer Höhe von 2.600 Metern.

Während der Begleiter des 32-Jährigen problemlos landen konnte, kam es in seinem Fall aus bislang ungeklärter Ursache zu einem folgenschweren Zwischenfall: Der Mann stürzte ab, wobei der Aufprall so heftig war, dass jede Hilfe zu spät kam. Der 32-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen, schreibt Alto Adige online.

Die Rettungskräfte wurden umgehend alarmiert, konnten jedoch nur noch den Tod des Piloten feststellen. Die Bergrettung der Finanzwache hat Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen. Auch die Ursache des Unfalls soll ermittelt werden.