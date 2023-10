Dramatische Minuten in Bozen: Person aus brennender Wohnung gerettet

Bozen – Die Einsatzkräfte hatten am Sonntagabend in Bozen alle Hände voll zu tun. Gegen 23.00 Uhr ging ein Notruf bei der Berufsfeuerwehr Bozen ein. Darin hieß es: “Wohnungsbrand in der Parmastraße”.

Als die erste Mannschaft der Berufsfeuerwehr eintraf, schlugen bereits Flammen aus den Fenstern einer Wohnung im Erdgeschoss. Auch die Rauchentwicklung war enorm. “Daher wurde umgehend eine zweite Mannschaft sowie die Freiwillige Feuerwehr Gries zur Verstärkung nachalarmiert”, so die Berufsfeuerwehr.

Aus der brennenden Wohnung des Mehrfamilienhauses wurde eine Person gerettet. Zwei weitere mussten ihre verrauchten Wohnungen verlassen. Zwei Personen mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Sachschaden in der betroffenen Wohnung ist enorm. Nach den Löscharbeiten wurde mit Ventilatoren die Wohnung sowie das gesamte Kondominium vom Rauch befreit.

Da eine weitere Wohnung stark verraucht wurde, organisierte der Zivilschutz der Gemeinde Bozen eine Unterkunft für diese betroffene Familie.

Der Einsatz für die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Gries konnte nach zwei Stunden beendet werden. Ebenso vor Ort waren das Weiße Kreuz und die Staatspolizei.

Unklar ist, was das Feuer ausgelöst hatte.