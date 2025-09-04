Aktuelle Seite: Home > Chronik > Drei Festnahmen in Wien führten zu größerer Menge an Drogen
Drei Festnahmen in Wien führten zu größerer Menge an Drogen

Donnerstag, 04. September 2025 | 13:10 Uhr
Von: apa

Eine größere Menge an Marihuana und Kokain ist im Zuge von drei im Juli durchgeführten Festnahmen im Wiener Suchtgiftmilieu sichergestellt worden. Zwei Verdächtige wurden davor von Beamten des Landeskriminalamtes Wien bei einem offensichtlichen Suchtmittelhandel in Wien-Margareten auf frischer Tat ertappt, die dritte Festnahme erfolgte tags darauf in Wien-Währing, hieß es von der Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag gegenüber der APA.

Bei einem 28-Jährigen und einem 32-Jährigen, deren vorläufige Festnahme am 15. Juli erfolgte, wurden sowohl bei ihnen selbst, als auch in den von ihnen genutzten Wohnungen Drogen und Geld gefunden. Dem dritten Verdächtigen, einem 29-Jährigen, wurden im Zuge der Erhebungen durch Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) gleich drei Wohnungen zugeordnet. In diesen wurde dann neben den großen Mengen an Drogen und Geld zudem auch Drogenersatzstoffe in Tablettenform gefunden. Insgesamt waren es rund 57 Kilogramm Marihuana, 1,2 Kilogramm Kokain, 76 Stück Tabletten und 32.395 Euro an Bargeld. Die drei Männer, es handelt sich bei ihnen um serbische Staatsangehörige, wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.

