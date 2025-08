Drei mutmaßliche Ladendiebe in Bozen angezeigt

Von: luk

Bozen – Die Staatspolizei hat in Bozen in drei Fällen Ermittlungen wegen versuchten oder vollendeten Ladendiebstahls aufgenommen. Innerhalb weniger Stunden wurden zwei mutmaßliche Täter direkt in Geschäften gestellt, berichtet die Quästur.

In einem Bekleidungsgeschäft in der Museumstraße hatte die Sicherheitskraft eine 35-jährige Frau beobachtet, die Kleidung im Kinderwagen versteckte und an der Kasse nur einen Artikel bezahlte. Die Frau wurde von der Polizei wegen versuchten Diebstahls angezeigt.

In einem Supermarkt in der Rittner Straße versteckte ein 27-jähriger Mann mehrere Lebensmittel in seinen Taschen und seinem Bauchtäschchen. Auch er wurde von der Polizei angezeigt. Ihm wird nicht nur versuchte Diebstahl vorgeworfen, sondern auch die Missachtung eines Aufenthaltsverbots für Bozen, das Anfang des Jahres gegen ihn verhängt worden war.

Schließlich wurde ein 50-Jähriger als mutmaßlicher Täter eines Handydiebstahls vom vergangenen Wochenende identifiziert. Er soll das Smartphone der Geschäftsinhaberin im Zentrum gestohlen haben. Auch dieser Mann wurde angezeigt.